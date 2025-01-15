Джанашия — о Кварацхелии в «ПСЖ»: «Там он проявит себя лучше, чем в итальянском чемпионате»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Кварацхелия согласовал 5-летний контракт с «ПСЖ», а зарплата 23-летнего грузина вырастет в пять раз.

«Конечно, Кварацхелия дорос до уровня ведущей европейской команды, он же профессионал. Я очень рад, что он переходит в «ПСЖ», потому что там играют в таком же стиле, как и он. Поэтому во Франции Хвича проявит себя лучше, чем в итальянском чемпионате», — сказал Джанашия «СЭ».

Кварацхелия играет за «Наполи» с лета 2022 года. В этом сезоне на счету 23-летнего футболиста 5 голов и 3 голевые передачи в 19 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Вероника Ольшукова