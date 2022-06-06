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Сегодня, 18:04

Де Лигт подтвердил, что переговоры о продлении контракта с «Ювентусом» идут медленно

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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал о ходе переговоров с руководством туринского клуба по продлению контракта.

«Переговоры идут, но это неправда, что я уже договорился. Переговоры идут медленно. У меня все еще есть два года по контракту, так что у меня полно времени», — цитирует де Лигта ESPN.

Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в «Челси».

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Текущий контракт 22-летнего голландца рассчитан до лета 2024 года.

Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Ювентус
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