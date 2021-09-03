Защитник «Вильярреала» Торрес рассказал, как отказался от перехода в «Тоттенхэм»
Защитник «Вильярреала» Пау Торрес рассказал о своем отказе от перехода в «Тоттенхэм».
«Мне сказали, что мной интересуется один клуб, которым оказался «Тоттенхэм». Несмотря на это, я был уверен в том, что хочу делать. Я принял решение остаться в «Вильярреале». Это лучшее решение для меня. Я остался в родном клубе после отличного сезона, мы ставим перед собой большие цели. Я принял решение достаточно быстро», — приводит Sky Sports слова Торреса.
В сезоне-2021/22 Торрес принял участие в 1 матче «Вильярреала» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего испанца в 50 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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