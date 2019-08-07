Защитник "Вильярреала" Руис перешел в "Бешикташ". Когда-то им интересовался "Зенит"

Защитник "Вильярреала" Виктор Руис подписал трехлетний контракст с "Бешикташем", сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

В сезоне-2018/19 30-летний испанец провел за "Вильярреал" 33 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Сумма трансфера не разглашается.

В августе прошлого года футболистом интересовался "Зенит". Российский клуб предложил за Руиса около 10 миллионов евро, однако испанцам хотелось получить за трансфер защитника большую сумму, в результате чего сделка так и не состоялась.