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Защитник «Вильярреала» Пау Торрес учит английский, им интересуется «Манчестер Сити»

18:13
Пау Торрес. Фото fcbarcelonanoticias.com.
Пау Торрес. Фото fcbarcelonanoticias.com.
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По данным британского таблоида The Sun, защитник «Вильярреала» Пау Торрес начал учить английский язык. Daily Telegraph и ESPN сообщали об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити». Также испанские СМИ сообщали о варианте с переходом в «Барселону».

23-летний футболист в текущем сезоне провел 26 матчей за «Вильярреал» и забил один мяч при двух голевых передачах. В его контракте прописаны отступные в 50 миллионов евро. Соглашение истекает в 2023 году.

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