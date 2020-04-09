Защитник «Вильярреала» Пау Торрес учит английский, им интересуется «Манчестер Сити»

По данным британского таблоида The Sun, защитник «Вильярреала» Пау Торрес начал учить английский язык. Daily Telegraph и ESPN сообщали об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити». Также испанские СМИ сообщали о варианте с переходом в «Барселону».

23-летний футболист в текущем сезоне провел 26 матчей за «Вильярреал» и забил один мяч при двух голевых передачах. В его контракте прописаны отступные в 50 миллионов евро. Соглашение истекает в 2023 году.