Защитник Туре перешел из "Монако" в "Айнтрахт"

Защитник Альмами Туре перешел из "Монако" в "Айнтрахт", сообщает официальный сайт монегасков. 22-летний малиец подписал контракт с немецкой командой до июня 2023 года.
Туре родился в Мали, а игровую карьеру начал в "Монако". За основную команду он дебютировал в 2015 году, однако в текущем сезоне провел за клуб лишь пять матчей.
– Туре придаст гибкости нашей обороне, и кроме того, у него есть потенциал для дальнейшего развития. Мы пристально следили за ним. Альмами – талантливый, но уже довольно опытный игрок, – сказал спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич.
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#DeadlineDay? Können wir! 😉#SGE pic.twitter.com/yWLXyEAMTN– Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 31 января 2019 г.
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