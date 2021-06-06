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Защитник «Спортинга» отказался переходить в «Спартак»

6 июня 2021, 10:54
Валентен Розье. Фото Instagram
Валентен Розье. Фото Instagram
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Защитник «Спортинга» Валентен Розье отказался от перехода в «Спартак». Он намерен продолжить карьеру в «Бешикташе», где ранее выступал на правах аренды, сообщает турецкий портал Sozcu.

Ранее стало появилась информация, что московский клуб готов заплатить за 24-летнего француза 5 миллионов евро.

«Я не рассматриваю другие предложения. Даже не собираюсь встречаться с представителями других клубов», — заявил Розье.

Розье перешел в «Спортинг» из «Дижона» в 2019 году. В прошедшем сезоне футболист провел 33 матча в турецкой суперлиге, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Портал transfermarkt.de оценивает Розье в 7,5 миллиона евро.

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