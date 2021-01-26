Защитник «Сочи» Калугин перешел в «Нефтехимик»

Защитник «Сочи» Никита Калугин стал игроком «Нефтехимика», сообщает пресс-служба ФНЛ.

22-летний россиянин подписал соглашение с новым клубом до конца следующего сезона. Сумма сделки на данный момент неизвестна.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Калугин провел 1 матч, еще 2 встречи футболист сыграл в Кубке России.

На данный момент «Нефтехимик» занимает восьмое место в Олимп ФНЛ с 40 очками.