Защитник «Сочи» Калугин перешел в «Нефтехимик»
12:39
Защитник «Сочи» Никита Калугин стал игроком «Нефтехимика», сообщает пресс-служба ФНЛ.
22-летний россиянин подписал соглашение с новым клубом до конца следующего сезона. Сумма сделки на данный момент неизвестна.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Калугин провел 1 матч, еще 2 встречи футболист сыграл в Кубке России.
На данный момент «Нефтехимик» занимает восьмое место в Олимп ФНЛ с 40 очками.
Защитник молодежной сборной России Никита Калугин подписал контракт с «Нефтехимиком». Соглашение с клубом рассчитано до конца сезона 2021/2022.— ФНЛ (@FNLeague) January 26, 2021
В ФНЛ Калугин играл за «Динамо» и «Сочи», в составе которых получал путевку в РПЛ.#ФНЛ #фнлништяк #vkfootball pic.twitter.com/5Sg4moi1O2
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