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Защитник «Сочи» Калугин перешел в «Нефтехимик»

12:39
Никита Калугин. Фото ФК «Сочи»
Никита Калугин. Фото ФК «Сочи»
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Защитник «Сочи» Никита Калугин стал игроком «Нефтехимика», сообщает пресс-служба ФНЛ.

22-летний россиянин подписал соглашение с новым клубом до конца следующего сезона. Сумма сделки на данный момент неизвестна.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Калугин провел 1 матч, еще 2 встречи футболист сыграл в Кубке России.

На данный момент «Нефтехимик» занимает восьмое место в Олимп ФНЛ с 40 очками.

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