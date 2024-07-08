Защитник «Штутгарта» Антон перейдет в «Боруссию» за 22 миллиона евро

Дортмундская «Боруссия» договорилась о переходе защитника «Штутгарта» Вальдемара Антона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составил 22,5 миллиона евро. 27-летний немец подпишет 4-летний контракт с дортмундским клубом.

Антон попал в состав сборной Германии на Евро-2024. На чемпионате Европы он провел матчи с Данией (2:0) и Испанией (1:2).

За «Штутгарт» Антон провел в прошлом сезоне 37 матчей, забил 1 мяч и сделал 4 голевых паса.