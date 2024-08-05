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Сегодня, 00:12

Защитник сборной Швейцарии Родригес перейдет в «Бетис»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес продолжит карьеру в «Бетисе», сообщает журналист Фабрицио Романо.

31-летний футболист, который является свободным агентом, в понедельник прилетит в Севилью, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с испанским клубом до конца июня 2026 года.

С сентября 2020 года Родригес выступал за «Торино». В сезоне-2023/24 игрок забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за команду.

После завершения сезона-2023/24 футболист покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

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