Защитник сборной Португалии Джало отказался от перехода в «Спартак»

Защитник сборной Португалии Тьягу Джало отклонил вариант с переходом в «Спартака» и продолжит карьеру в «Бешикташе», сообщил в соцсети X журналист Мустафа Караташ.

По информации источника, на прошлой неделе московский клуб вел переговоры с 25-летним португальцем, но тот отклонил предложение красно-белых, так как хочет вернуться в сборную Португалии перед чемпионатом мира-2026.

В сезоне-2024/25 Джало на правах аренды играл за «Порту». Он принял участие в 17 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.