Защитник сборной Чили Сьерральта продолжит карьеру во Франции

Защитник Франсиско Сьерральта перешел из «Уотфорда» в «Осер». 28-летний чилиец подписал четырехлетний контракт с французским клубом. За новую команду он будет выступать под номером 4.

По информации Sky Sports, сумма трансфера составила 2 миллиона фунтов стерлингов.

Сьерральта с 2020 года выступал за английский клуб. Ранее он также играл за «Эмполи», «Удинезе», «Парму», «Гранаду» и «Палестино».

В сезоне-2024/25 он принял участие в 35 матчах во всех турнирах. Также у него 15 матчей за сборную Чили за карьеру.