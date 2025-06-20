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Защитник сборной Чили Сьерральта продолжит карьеру во Франции

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник Франсиско Сьерральта перешел из «Уотфорда» в «Осер». 28-летний чилиец подписал четырехлетний контракт с французским клубом. За новую команду он будет выступать под номером 4.

По информации Sky Sports, сумма трансфера составила 2 миллиона фунтов стерлингов.

Сьерральта с 2020 года выступал за английский клуб. Ранее он также играл за «Эмполи», «Удинезе», «Парму», «Гранаду» и «Палестино».

В сезоне-2024/25 он принял участие в 35 матчах во всех турнирах. Также у него 15 матчей за сборную Чили за карьеру.

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