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Защитник сборной Чили перешел в «Монако»

02:16
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Защитник Гильермо Марипан перешел из «Алавеса» в «Монако». Соглашение рассчитано на пять лет. Ранее сообщалось, что за 25-летнего игрока сборной Чили монегаски заплатят 18 миллионов евро.

Марипан с 2017 года выступал за испанский клуб. В прошедшем сезоне на его счету 25 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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