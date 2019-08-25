Защитник сборной Чили перешел в «Монако»

Защитник Гильермо Марипан перешел из «Алавеса» в «Монако». Соглашение рассчитано на пять лет. Ранее сообщалось, что за 25-летнего игрока сборной Чили монегаски заплатят 18 миллионов евро.

??? L'AS Monaco est heureux d'annoncer la signature de Guillermo Marip?n en provenance du Deportivo Alav?s. Le d?fenseur central chilien ?? s'engage pour 5? saisons.



? https://t.co/SdOyPdjvQZ pic.twitter.com/PJjXFDGGLy — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) August 24, 2019

Марипан с 2017 года выступал за испанский клуб. В прошедшем сезоне на его счету 25 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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