Защитник «Сантоса» Вериссимо перешел в «Бенфику»
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«Бенфика» объявила о подписании контракта с защитником «Сантоса» Лукасом Вериссимо.
Соглашение с бразильцем рассчитано до 2025 года.
?? Welcome, Lucas Ver?ssimo!#WeAreBenfica pic.twitter.com/mZjvneEtge— SL Benfica (@slbenfica_en) February 9, 2021
25-летний защитник выступает за «Сантос» с 2016 года. 30 января Вериссимо с «Сантосом» играл в финале Кубка Либертадорес, где его команда уступила «Палмейрасу» (0:1).
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