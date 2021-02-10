Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Защитник «Сантоса» Вериссимо перешел в «Бенфику»

00:09

«Бенфика» объявила о подписании контракта с защитником «Сантоса» Лукасом Вериссимо.

Соглашение с бразильцем рассчитано до 2025 года.

25-летний защитник выступает за «Сантос» с 2016 года. 30 января Вериссимо с «Сантосом» играл в финале Кубка Либертадорес, где его команда уступила «Палмейрасу» (0:1).

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир