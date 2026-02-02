Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

Защитник Ругани перешел из «Ювентуса» в «Фиорентину» на правах аренды

Сергей Ярошенко

Защитник Даниэле Ругани перешел из «Ювентуса» в «Фиорентину», сообщает пресс-служба туринского клуба.

31-летний итальянец будет выступать за «фиалок» на правах аренды до конца сезона-2025/26.

В этом сезоне на счету Ругани 8 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года.

Прошлый сезон защитник провел в аренде в «Аяксе».

После 23 туров «Ювентус» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 17 очками — на 18-й строчке.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Даниеле Ругани
Футбол
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
Читайте также
Код Донского: какие тайны князя раскроет исследование мощей
Защита Лерчек намерена добиться пересчета назначенного ей штрафа
Как российские футболисты выступали в чемпионате Турции. Батраков станет 24-м в списке
«Я совершил огромную ошибку». Австралийский теннисист Кирьос сдал положительный допинг-тест на наркотики
Батраков — в «Галатасарае» за космические деньги. Что известно о главном трансфере лета и будет ли теперь «Локомотиву» совсем плохо
Школьникам трех округов Запорожской области введут дистанционное обучение
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Полузащитник Якуев перешел из «Ахмата» в «Уфу»

«Ювентус» взял в аренду защитника «Болоньи» Хольма и отдал Жоау Мариу в обратном направлении
Новости
RSS RSS
Все новости