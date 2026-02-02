Защитник Ругани перешел из «Ювентуса» в «Фиорентину» на правах аренды

Защитник Даниэле Ругани перешел из «Ювентуса» в «Фиорентину», сообщает пресс-служба туринского клуба.

31-летний итальянец будет выступать за «фиалок» на правах аренды до конца сезона-2025/26.

В этом сезоне на счету Ругани 8 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года.

Прошлый сезон защитник провел в аренде в «Аяксе».

После 23 туров «Ювентус» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» с 17 очками — на 18-й строчке.