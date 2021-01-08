Защитник «Рединга» Ричардсон близок к переходу в «Баварию»
17:55
«Бавария» интересуется защитником «Рединга» Омаром Ричардсом, сообщает Sky Sports.
По данным источника, немецкий клуб готов подписать контракт с 22-летним игроком в ближайшее время.
Согшлашение футболиста с «Редингом» рассчитан до лета 2021 года. Клуб не может продлить контракт с Ричардсоном из-за строгих финансовых правил. Сообщается, что защитник перейдет в немецкий клуб на правах свободного агента и станет заменой Альфонса Дэвиса.
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