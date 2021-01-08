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Защитник «Рединга» Ричардсон близок к переходу в «Баварию»

17:55
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«Бавария» интересуется защитником «Рединга» Омаром Ричардсом, сообщает Sky Sports.

По данным источника, немецкий клуб готов подписать контракт с 22-летним игроком в ближайшее время.

Согшлашение футболиста с «Редингом» рассчитан до лета 2021 года. Клуб не может продлить контракт с Ричардсоном из-за строгих финансовых правил. Сообщается, что защитник перейдет в немецкий клуб на правах свободного агента и станет заменой Альфонса Дэвиса.

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