Защитник «Рединга» Ричардсон близок к переходу в «Баварию»

«Бавария» интересуется защитником «Рединга» Омаром Ричардсом, сообщает Sky Sports.

По данным источника, немецкий клуб готов подписать контракт с 22-летним игроком в ближайшее время.

Согшлашение футболиста с «Редингом» рассчитан до лета 2021 года. Клуб не может продлить контракт с Ричардсоном из-за строгих финансовых правил. Сообщается, что защитник перейдет в немецкий клуб на правах свободного агента и станет заменой Альфонса Дэвиса.