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Сегодня, 09:15

Защитник «Реала» Марин перейдет в «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Реала» Рафа Марин продолжит карьеру в «Наполи», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже согласовали предстоящий трансфер. В сделку будет включена опция об обратном выкупе 22-летнего испанца.

Марин является воспитанником «Реала». В прошедшем сезоне он на правах аренды выступал за «Алавес». Защитник провел 35 матчей за команду, не отметившись результативными действиями.

Контракт Марина с «Реалом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Наполи
ФК Реал
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