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Сегодня, 11:19

Варан прибыл в Италию для переговоров о переходе в «Комо»

Руслан Минаев
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Рафаэль Варан.
Фото Global Look Press

Французский защитника Рафаэль Варан прибыл в Италию для обсуждения личного контракта с «Комо», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

31-летний защитник покинул «Манчестер Юнайтед» в конце сезона-2023/24. На данный момент он является свободным агентом.

За манкунианцев Варан играл с 2021 по 2024 год. До этого в течение десяти лет он выступал за «Реал», с которым четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Франции он завоевал золото чемпионата мира-2018.

Ранее сообщалось, что контракт с французом хотят подписать «Интер Майами», «Атлетико», «Севилья» и «Реал Сосьедад».

Рафаэль Варан
Футбол
ФК Комо
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