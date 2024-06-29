Варан прибыл в Италию для переговоров о переходе в «Комо»

Французский защитника Рафаэль Варан прибыл в Италию для обсуждения личного контракта с «Комо», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

31-летний защитник покинул «Манчестер Юнайтед» в конце сезона-2023/24. На данный момент он является свободным агентом.

За манкунианцев Варан играл с 2021 по 2024 год. До этого в течение десяти лет он выступал за «Реал», с которым четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Франции он завоевал золото чемпионата мира-2018.

Ранее сообщалось, что контракт с французом хотят подписать «Интер Майами», «Атлетико», «Севилья» и «Реал Сосьедад».