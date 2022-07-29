Тавареш прошел медицинское обследование перед переходом из «Арсенала» в «Марсель»

Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш прошел медицинский осмотр для перехода в «Марсель», написал в Twitter журналист Фабрицио Романо.

22-летний португалец перейдет в «Марсель» до июня 2023 года на правах аренды. По соглашению, выкуп прав на игрока следующим летом не предусмотрен.

Действующий контракт защитника с «Арсеналом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Тавареш провел за «Арсенал» 28 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.