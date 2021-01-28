Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Защитник «Наполи» Малькюи стал одноклубником Кокорина

11:46
Кевин Малькюи. Фото ФК «Фиорентина»
Кевин Малькюи. Фото ФК «Фиорентина»
Теги:

Защитник «Наполи» Кевин Малькюи стал игроком «Фиорентины», сообщает официальный сайт «фиалок».

29-летний француз проведет остаток сезона в аренде, затем у «Фиорентины» будет первоочередное право на выкуп футболиста за 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне серии А Малькюи провел в составе «Наполи» два матча.

В среду, 27 января «Фиорентина» объявила о подписании контракта с российским нападающим Александром Кокориным.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир