Защитник «Наполи» Малькюи стал одноклубником Кокорина

Защитник «Наполи» Кевин Малькюи стал игроком «Фиорентины», сообщает официальный сайт «фиалок».

29-летний француз проведет остаток сезона в аренде, затем у «Фиорентины» будет первоочередное право на выкуп футболиста за 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне серии А Малькюи провел в составе «Наполи» два матча.

В среду, 27 января «Фиорентина» объявила о подписании контракта с российским нападающим Александром Кокориным.