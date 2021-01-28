Защитник «Наполи» Малькюи стал одноклубником Кокорина
11:46
Защитник «Наполи» Кевин Малькюи стал игроком «Фиорентины», сообщает официальный сайт «фиалок».
29-летний француз проведет остаток сезона в аренде, затем у «Фиорентины» будет первоочередное право на выкуп футболиста за 6 миллионов евро.
В нынешнем сезоне серии А Малькюи провел в составе «Наполи» два матча.
Bienvenue ? Malcuit ??— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 28, 2021
Kevin Malcuit ? un nuovo giocatore della Fiorentina ?
I dettagli ? https://t.co/eSJu8d3y7Z#ForzaViola ? #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard ? pic.twitter.com/y9BtUhpk6V
В среду, 27 января «Фиорентина» объявила о подписании контракта с российским нападающим Александром Кокориным.
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