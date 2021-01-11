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Защитник «МЮ» Фосу-Менса близок к переходу в «Байер»

16:55
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса может продолжить карьеру в «Байере», сообщается в Twitter журналиста Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы ведут переговоры. Есть вероятность, что 23-летний футболист уже завтра может стать игроком немецкой команды, так как личные условия контракта уже согласованы. Осталось клубам договориться о некоторых деталях соглашения.

В сезоне-2020/21 голландец провел лишь 1 игру в АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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