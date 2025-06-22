Защитник «Милана» Эрнандес готов перейти в «Аль-Хиляль», клубы согласовали трансфер

Защитник «Милана» Тео Эрнандес близок к переходу в «Аль-Хиляль», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В июне появлялась информация, что 27-летний француз отказывается переходить в в саудовский клуб. По информации источника, сейчас ситуация изменилась — футболист готов рассмотреть этот вариант. Клубы уже согласовали его трансфер за 35 миллионов евро.

Эрнандес выступает за «Милан» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 49 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал шесть голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тео в 35 миллионов евро. Его контракт с «Миланом» истекает в конце июня 2026 года.