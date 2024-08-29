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Сегодня, 16:00

Самюэль Жиго подпишет с «Лацио» контракт на три года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Марселя» Самюэль Жиго продолжит карьеру в Италии.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, «Лацио» покупает 30-летнего игрока за 3 миллиона евро. Француз подпишет с итальянской командой трехлетний контракт.

В прошлом сезоне Жиго сыграл 21 матч в чемпионате Франции, в которых забил 3 мяча. Контракт защитника с «Марселем» рассчитан до лета 2025 года.

Футболист с июля 2018 по январь 2022 года выступал за московский «Спартак».

Источник: Джанлука Ди Марцио
Самюэль Жиго
ФК Лацио
ФК Марсель
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