Защитник «Манчестер Сити» Уокер на правах аренды перейдет в «Милан»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер продолжит карьеру в «Милане», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб договорился об аренде 34-летнего англичанина. В соглашении будет предусмотрена опция выкупа.

Уокер выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Он провел за команду 319 матчей, забил шесть мячей и сделал 23 результативные передачи.

С «горожанами» защитник стал шестикратным чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны и по разу становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.