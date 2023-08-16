Защитник «Манчестер Сити» Ляпорт может стать одноклубником Роналду в «Аль-Насре»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт близок к переходу в «Аль-Наср», сообщает The Athletic.

По информации источника, «Манчестер Сити» согласился продать 29-летнего испанца.

Ляпорт выступает за английский клуб с 2018 года. Он провел за команду 180 матчей, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ляпорта в 25 миллионов евро.

С января этого года за «Аль-Наср» выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

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