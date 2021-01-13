Защитник «Манчестер Сити» Гарсия согласовал условия личного контракта с «Барселоной»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия договорился с «Барселоной» о контракте, сообщает Goal.com.

По данным источника, каталонцы отдали полузащитника Карлеса Аленья в аренду до конца сезона в «Хетафе», благодаря чему им удалось добыть средства на покупку Гарсии. После того, как исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс поговорит со всеми четырьмя кандидатами на пост, клуб постарается закрыть сделку по игроку.

20-летний испанец — воспитанник «Барселоны». За «Манчестер Сити» он выступает с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.