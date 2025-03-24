Защитник «Манчестер Сити» Аканджи может перейти в «Реал»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Marca.

По информации источника, 29-летний швейцарец хочет сменить обстановку и покинуть английский клуб. В связи с этим мадридцам недавно предложили приобрести его в летнее трансферное окно.

Аканджи выступает за «горожан» с сентября 2022 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 32 миллиона евро.