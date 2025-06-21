Защитник «Ливерпуля» Куанса близок к переходу в «Байер» за 35 миллионов евро

«Байер» ведет переговоры о переходе защитника «Ливерпуля» Джарелла Куансы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны находятся на завершающей стадии переговоров, сделка может быть согласована в ближайшие 24-48 часов. 22-летний британец дал свое согласие на переход. «Байер» может заплатить за игрока 35 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.

Куанса является воспитанников «Ливерпуля». Он играет в системе клуба с 5 лет. Его контракт истекает летом 2029 года. В прошлом сезоне защитник провел 25 матчей.