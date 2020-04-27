Защитник «Леганеса» Кравец заявил, что его хотела арендовать «Барселона»

Защитник «Леганеса» Василий Кравец, выступающий на правах аренды за «Луго», сообщил, что его хотела арендовать «Барселона», но при этом он числился бы игроком «Барселоны» Б.

«Да, было такое, — цитирует Кравца Tribuna.com. — Я разговаривал с Эриком Абидалем (спортивный директор «Барселоны» — прим. «СЭ»). Он сказал, что они выбрали меня из-за наличия класса и подходящего возраста. Сказали, что если Жорди Альба и второй левый защитник (Хуниор Фирпо — прим. «СЭ») здоровы, я буду играть за «Барселону» Б, а если кто-то сломается — за первую команду.

Они хотели взять меня на год в аренду. Я не хотел быть использованным. Я не желаю Альбе и Фирпо зла или получения травм, но мне нужен был факт подтверждения повреждения. Я так не могу. Если я иду в команду, то я иду туда играть. У меня бы не было шансов, они взяли пацана в аренду, тем более украинца. У них был только один украинец — Дмитрий Чигринский. И то с ним там что-то не вышло. Меня берут в аренду с правом выкупа за 5 миллионов евро. Это нереально.

Я сказал Абидалю, что готов идти в «Барселону» хоть пешком, только купите меня. И все — я уже там. Они сказали, что нужно подумать. Пока они думали, я уже решил, что в аренду не пойду.

Я бы числился игроком «Барселоны» Б. Пацаны из этой команды, которые перешли в «Леганес», все один до одного сказали мне, что лучше не идти. Если ты идешь тренироваться даже с первой командой, к тебе относятся как к фишке. Тебе просто ставят и говорят «стой». Это вся тренировка: за 40 минут ты раз коснешься мяча и сделаешь один рывок. Я это услышал и решил, что у меня нет желания туда идти.

Я представляю, насколько круто тренироваться вместе с Месси, но я просто хочу играть. Пацаны из «Барселоны» Б, которая выступает в сегунде Б, говорили, что единственное нормальное поле только у них.

Возле нашего тренера жил один агент, это он мне предложил выпить кофе и сказал, что со мной хотят поговорить. Я сказал клубу, что я не хочу переходить, поэтому меня попросили с ним поговорить. Он сказал, что сейчас мне позвонит какой-то директор «Барсы». Этот директор рассказал мне все условия и сказал, что Абидаль хочет поговорить со мной. Эрик спросил, знаю ли я его. А потом спросил, какой у него цвет кожи. Я сказал, что черный, и мы начали смеяться. Он ответил: «Правильно. Значит, мир меня еще не забыл. Молодое поколение помнит». Начал мне все рассказывать, а я ему ответил, что так-то и так-то.

Они меня как бы брали на понт, мол, это «Барселона» — надо уже говорить. Эта спешка мне не нравилась. Они сказали, что у них были 50 кандидатов, но выбрали меня. Я сказал выбрать другого. Условия предлагали такие же. Я говорил, дайте мне меньшую зарплату, но выкупите. Что для «Барселоны» 5 миллионов?"

22-летний Василий Кравец в текущем сезоне провел семь матчей за «Луго» и сделал один результативный пас.