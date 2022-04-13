«Реал» следит за Бастони. В переходе заинтересован Анчелотти

Защитник «Интера» Алессандро Бастони попал в сферу интересов «Реала». 23-летнего футболиста хочет видеть в составе главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, сообщает Todofichajes.

По данным источника, Бастони является приоритетной целью «Реала», так как Анчелотти в следующем сезоне собирается попробовать игровую схему с тремя защитниками.

В сезоне-2021/22 Бастони провел за «Интер» 38 матчей, забил один матч и отдал три результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро. Контракт Бастони с миланским клубом истекает в июне 2024 года.