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Сегодня, 18:28

«Реал» следит за Бастони. В переходе заинтересован Анчелотти

Защитник «Интера» Бастони интересен «Реалу»
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони попал в сферу интересов «Реала». 23-летнего футболиста хочет видеть в составе главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, сообщает Todofichajes.

По данным источника, Бастони является приоритетной целью «Реала», так как Анчелотти в следующем сезоне собирается попробовать игровую схему с тремя защитниками.

В сезоне-2021/22 Бастони провел за «Интер» 38 матчей, забил один матч и отдал три результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро. Контракт Бастони с миланским клубом истекает в июне 2024 года.

Источник: https://todofichajes.com/bastoni-en-la-agenda-del-real-madrid/
Карло Анчелотти
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