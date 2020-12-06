Защитник и форвард «Тамбова» перейдут в «Рубин»
15:36
Как стало известно «СЭ», два футболиста «волков» — 25-летний защитник Алексей Грицаенко и 29-летний нападающий Михаил Костюков — зимой должны перейти в «Рубин».
Казанцы достигли с руководством тамбовского клуба соглашения по основным параметрам предстоящих трансферов — осталось обсудить только ряд небольших деталей.
Оба игрока проводят в «Тамбове» свои вторые сезоны. В РПЛ-2020/21 Грицаенко провел 10 матчей, забив 1 гол, на счету Костюкова — 15 игр и 1 мяч. (Вячеслав Короткин)
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