Защитник Эрнандез останется в «Баварии». Игроком интересовался «Реал»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандез не покинет мюнхенскую команду в летнее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на агента французского футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что Эрнандез может перейти в «Реал». В игроке лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

В сезоне-2019/20 Эрнандез провел 15 матчей за «Баварию» и не отметился результативными действиями.