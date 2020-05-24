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Защитник Эрнандез останется в «Баварии». Игроком интересовался «Реал»

24 мая 2020, 23:39
Люка Эрнандез. Фото AFP
Люка Эрнандез. Фото AFP
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Защитник «Баварии» Люка Эрнандез не покинет мюнхенскую команду в летнее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на агента французского футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что Эрнандез может перейти в «Реал». В игроке лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

В сезоне-2019/20 Эрнандез провел 15 матчей за «Баварию» и не отметился результативными действиями.

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