Защитник Эрнандез останется в «Баварии». Игроком интересовался «Реал»
24 мая 2020, 23:39
Защитник «Баварии» Люка Эрнандез не покинет мюнхенскую команду в летнее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на агента французского футболиста.
Ранее в СМИ появилась информация, что Эрнандез может перейти в «Реал». В игроке лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.
В сезоне-2019/20 Эрнандез провел 15 матчей за «Баварию» и не отметился результативными действиями.
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