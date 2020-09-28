Защитник «Енисея» продолжит карьеру во Франции

Защитник «Енисея» Владислав Молчан переходит в «Кан», сообщает пресс-служба красноярцев. Сумма трансфера 19-летнего футболиста составила 1 миллион рублей.

«Французский «Кан» воспользовался соответствующим пунктом в контракте игрока и заплатит «Енисею» денежную компенсацию. Трансферная стоимость игрока за переход составит 1 миллион рублей, при этом предыдущий клуб Владислава — питерский «Зенит» получит 30% от сделки, прописанные в договоре между клубами. Мы благодарим Влада за время проведенное в Красноярске, желаем больших успехов в играх за французскиий «Кан»!» — написано в заявлении «Енисея».

В текущем сезоне Молчан принял участие в одном матче за «Енисей» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 225 тысяч евро.

«Кан» выступает в лиге 2, втором по силе турнире Франции.