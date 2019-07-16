Защитник Довбня перешел в "Арсенал"

23-летний защитник Александр Довбня перешел в "Арсенал" на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте тульского клуба.

В прошлом сезоне Довбня выступал за кипрский "Пафос". Он провел 23 матча, в которых забил два гола. До этого воспитанник "Локомотива" играл за другой кипрский клуб из высшей лиги - "Этникос", куда в 2016 году перешел на правах свободного агента.

В 2013 году под руководством Дмитрия Хомухи Довбня стал чемпионом Европы U-17. С 2017 года защитник привлекался к играм за молодежную сборную.

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