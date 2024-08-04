Защитник дортмундской «Боруссии» Шлоттербек отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Реала»

Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек отреагировал на слухи о том, что им интересуется «Реал».

«В какой-то момент, возможно, я хотел бы попробовать себя за границей, но я уже два года в «Боруссии» и хочу провести здесь третий сезон, а потом, может, четвертый и пятый. Я очень счастлив в клубе. Да, я слышал про интерес «Реала». Возможно, в какой-то момент мы сможем обсудить это более подробно, но пока что «Боруссия» — главное, что волнует меня, и, думаю, так будет еще несколько лет», — приводит Goal слова Шлоттербека.

Шлоттербек выступает за «Боруссию» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 24-летнего немца с клубом из Дортмунда действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 40 миллионов евро.