Защитник ЦСКА Котин ушел в аренду в «Иртыш»

Защитник московского ЦСКА Никита Котин продолжит карьеру в «Иртыше». Футболист ушел в аренду в омский клуб до конца сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте армейцев.

После 26 туров ФНЛ «Иртыш» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.

18-летний Котин в этом сезоне провел 10 матчей за молодежную команду ЦСКА, отметившись 2 голами.