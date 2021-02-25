Защитник ЦСКА Котин ушел в аренду в «Иртыш»
14:06
Защитник московского ЦСКА Никита Котин продолжит карьеру в «Иртыше». Футболист ушел в аренду в омский клуб до конца сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте армейцев.
После 26 туров ФНЛ «Иртыш» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.
18-летний Котин в этом сезоне провел 10 матчей за молодежную команду ЦСКА, отметившись 2 голами.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/nikita-kotin-zavershit-sezon-v-omske/
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