Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Защитник ЦСКА Котин ушел в аренду в «Иртыш»

14:06

Защитник московского ЦСКА Никита Котин продолжит карьеру в «Иртыше». Футболист ушел в аренду в омский клуб до конца сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте армейцев.

После 26 туров ФНЛ «Иртыш» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.

18-летний Котин в этом сезоне провел 10 матчей за молодежную команду ЦСКА, отметившись 2 голами.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/nikita-kotin-zavershit-sezon-v-omske/

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир