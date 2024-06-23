Защитник «Челси» Матсен подпишет шестилетний контракт с «Астон Виллой»

Защитник «Челси» Иан Матсен станет игроком «Астон Виллы», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 37,5 миллиона фунтов. 22-летний нидерландец подпишет шестилетний контракт с бирмингемцами.

Во второй половине сезона-2023/24 Матсен выступал за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды из «Челси». Футболист забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах за немецкую команду.