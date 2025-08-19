Защитник Чатчуа перешел из «Вероны» в «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» объявил о подписании контракта с защитником «Вероны» Джексоном Чатчуа. Соглашение рассчитано до 30 июня 2030 года.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера 23-летнего камерунца составила 12,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Чатчуа в 37 матчах за «Верону» во всех турнирах забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом действовал до 30 июня 2027 года. Также футболист выступал за бельгиский «Шарлеруа».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в восемь миллионов евро.