Защитник «Бенфики» Юрасек вернулся в «Славию»

«Славия» объявила о переходе защитника «Бенфики» Давида Юрасека.

25-летний чех подписал контракт до лета 2029 года. Портал Transfermark оценил сделку в 3 миллиона евро. Юрасек в 2023-м перешел из пражской команды в «Бенфику» на 14 миллионов евро.

Будучи игроком португальской команды, он выступал на правах аренды за «Хоффенхайм» и «Бешикташ». За стамбульцев защитник играл в первой половине сезона-2025/26.

В общей сложности Юрасек провел за «Бенфику» 12 матчей.