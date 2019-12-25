Защитник «Барселоны» может стать одноклубником Головина

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в чемпионате Франции, утверждает calciomercato.com, ссылаясь на Le10Sport. По информации СМИ, «Монако» заинтересован в покупке 19-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена продать Тодибо. Футболист не получает игровой практики в каталонском клубе. Не защитника также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

В текущем сезоне Тодибо провел 3 матча за «Барселону» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает француза в 10 миллионов евро.

За монегасков выступает российский хавбек Александр Головин.