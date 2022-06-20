Лангле настроен уйти из «Барселоны» этим летом
Защитник «Барселоны» Клеман Лангле решительно настроен покинуть клуб этим летом, сообщает Mundo Deportivo.
Главный тренер каталонцев Хави давно оповестил 27-летнего француза, что не видит его игроком стартового состава.
Ранее сообщалось об интересе к Лангле со стороны «Марселя», «Тоттенхэма» и ряда клубов из Португалии.
Действующий контракт француза с «Барселоной» рассчиатан до 2026 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Лангле сыграл в 27 матчах во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
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