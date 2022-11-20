Защитник «Арсенала» Салиба может перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» заинтересовал защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба, сообщает Sport.fr.

По информации источника, 21-летний француз не против перехода в парижский клуб. Ранее сообщалось, что «канониры» хотят продлить контракт с игроком.

Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году. Срок его действующего контракта с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел за «Арсенал» 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.