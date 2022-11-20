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Сегодня, 15:46

Защитник «Арсенала» Салиба может перейти в «ПСЖ»

Мария Гусева
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«ПСЖ» заинтересовал защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба, сообщает Sport.fr.

По информации источника, 21-летний француз не против перехода в парижский клуб. Ранее сообщалось, что «канониры» хотят продлить контракт с игроком.

Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году. Срок его действующего контракта с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел за «Арсенал» 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
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Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

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Сенегал
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ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
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Англия
Иран

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