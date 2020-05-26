Забитцер может перейти в «Милан» вслед за Рангником

Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер входит в сферу интересов «Милана», сообщают итальянские СМИ.

Ранее была информация, что главным тренером «Милана» может стать Ральф Рангник. В последнее время он занимал должность главы отдела спорта и развития компании Red Bull. В таком случае он заменить Стефано Пиоли.

Calciomercato.com сообщает, что вслед за Рангником команду может пополнить и Забитцер. При этом клуб хочет получить за него 40 миллионов евро. 26-летний австриец в текущем сезоне провел 37 матчей за «Лейпциг» и забил 16 мячей при девяти голевых передачах.

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