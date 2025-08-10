Забарный прилетел в Париж перед трансфером в «ПСЖ»

Защитник «Борнмута» Илья Забарный близок к завершению перехода в «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний украинец 10 августа прилетел в Париж, чтобы стать игроком «ПСЖ».

3 июня L'Equipe сообщал, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может покинуть команду после трансфера Забарного. В январе появлялась информация, что украинец отказался от перехода в парижский клуб из-за того, что за команду выступает Сафонов.

Забарный играет в «Борнмуте» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 39 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.