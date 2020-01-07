Заа попал в сферу интересов «Баварии»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может покинуть Англию. Как сообщает Sky Sports, интерес к 27-летнему ивуарийцу проявляет «Бавария», которая намерена освежить атакующую линию. Однако «Кристал Пэлас» хочет выручить за Заа не менее 80 миллионов фунтов стерлингов. Конкуренцию «Баварии» может составить «Челси».

По данным источника, Заа хочет попасть в топ-клуб, поэтому сменил своего агента. Ожидается, что Заа будет искать новую команду ближайшим летом, а не этой зимой.