За Яниса Хаджи, которым интересовался "Спартак", "Генк" заплатит 8 миллионов евро

"Генк" заплатит 8 миллионов евро за полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи, сообщает L'Equipe.

После прохождения медицинского обследования бельгийский клуб заключит с 20-летним румыном трехлетний контракт. Хаджи будет зарабатывать 800 тысяч евро в год.

Интерес к игроку проявлял также "Спартак". Ранее президент "Вииторула" Гика Попеску намекнул, что Хаджи не собирается переезжать в Россию, хотя предложение красно-белых было очень хорошим и для игрока, и для клуба.​

В сезоне-2018/19 Хаджи в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.