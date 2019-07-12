08:19 | Футбол — Трансферы

За Яниса Хаджи, которым интересовался "Спартак", "Генк" заплатит 8 миллионов евро

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"Генк" заплатит 8 миллионов евро за полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджисообщает L'Equipe.

После прохождения медицинского обследования бельгийский клуб заключит с 20-летним румыном трехлетний контракт. Хаджи будет зарабатывать 800 тысяч евро в год. 

Интерес к игроку проявлял также "Спартак". Ранее президент "Вииторула" Гика Попеску намекнул, что Хаджи не собирается переезжать в Россию, хотя предложение красно-белых было очень хорошим и для игрока, и для клуба.​

В сезоне-2018/19 Хаджи в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.

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