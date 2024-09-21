«Ювентусу» интересен форвард «Лилля» Джонатан Дэвид

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид заинтересовал «Ювентус», сообщает Calciomercato.

По данным источника, игра форварда нравится главному тренеру туринцев Тиаго Мотте и спортивному директору Кристиано Джунтоли.

Контракт Дэвида с «Лиллем» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Дэвид играет за «Лилль» с 2020 года. Всего он провел за клуб 192 матча, забил 87 голов и сделал 20 результативных передач.