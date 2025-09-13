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13 сентября 2025, 15:50

«Ювентус» запросил за Йылдыза 100 миллионов евро

Павел Лопатко

«Челси» заинтересован в подписании полузащитника «Ювентуса» Кенана Йылдыза, сообщает Fichajes.

По данным источника, за 20-летнего турка итальянский клуб запросит 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен продлить контракт с полузащитником до лета 2030 года. Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

Обе стороны заявили о желании продолжить работу над продлением контракта. Ранее «Ювентус» уже отвергал предложение о трансфере игрока со стороны «Челси».

В сезоне-2024/25 полузащитник в 52 матчах забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Йылдыза в 50 миллионов евро.

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ФК Челси
ФК Ювентус
Кенан Йылдыз
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