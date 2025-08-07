«Ювентус» запросил за трансфер Луиса 46 миллионов евро

«Эвертон» намерен подписать полузащитника «Ювентуса» Дугласа Луиса, сообщает Football Insider.

По данным источника, для завершения сделки по трансферу 27-летнего бразильца англичанам придется заплатить около 46 миллионов евро. При этом у Луиса уже есть опыт игры в АПЛ — в «Астон Вилле» и «Манчестер Сити».

В сезоне-2024/25 Луис в 27 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Его контракт с «Ювентусом» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.