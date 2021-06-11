«Ювентус» заплатит 10 миллионов евро за продление аренды Мораты
07:16
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората продолжит играть за «Ювентус». По информации El Partidazo de COPE, туринский клуб договорился о продлении аренды 28-летнего испанца.
По данным источника, «Ювентус» заплатит 10 миллионов евро за продление аренды до 2022 года. Затем в январе будут выплачены еще 35 миллионов евро.
В прошлом сезоне Мората участвовал в 32 матчах серии А, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.
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